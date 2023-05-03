Üsküdar'da İsmet Uçma Kütüphanesi kompleksi hizmete açıldı Üsküdar Belediyesi tarafından 15 bin m2’lik dev komplekse yayılan İsmet Uçma Kütüphanesi ve Hasan Uzun Camii, vatandaşların hizmetine sunuldu.

ensonhaber.com İstanbul'un nadide ilçelerinden Üsküdar, yeni bir esere daha kavuştu. Geleneksel mor salkım şenliği kapsamında açılışı yapılan İsmet Uçma Kütüphanesi ve Hasan Uzun Camii Kompleksi, 300 kişilik 20 bin kitap kapasiteli.. Hizmete alındı Tam 12 bin m2’lik parkı, 300 araçlık zemin altı otoparkı, kapalı pazar yeri , yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu bulunan kompleksi, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Sn. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kompleks hakkında bilgi verdi.