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İstanbul'un nadide ilçelerinden Üsküdar, yeni bir esere daha kavuşuyor.



Geleneksel mor salkım şenliği kapsamında açılışı yapılacak olan İsmet Uçma Kütüphanesi ve Hasan Uzun Camii kompleksiyle ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şu ifadelere yer verdi:

Kadim şehrimiz Üsküdarımız’a dev bir eser daha;



tam 12 bin m2’lik parkı, 300 araçlık zemin altı otoparkı, kapalı pazar yeri , yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 300 kişilik 20 bin kitap kapasiteli İSMET UÇMA KÜTÜPHANESİ ve Selçuklu mimarisi Hasan UZUN Camii



toplam 15 bin m2’lik muazzam bir kompleksi yarın 16:00’da AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Sn. Numan KURTULMUŞ’un teşrifleriyle açıyoruz.



Geleneksel mor salkım şenliğimiz kapsamında fidan dağıtımı ve ikramlarımızın da olacağı bu açılış programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir.