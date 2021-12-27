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- Üsküdar'da tarihi Glavany Köşkü restore ediliyor
Üsküdar'da tarihi Glavany Köşkü restore ediliyor
İstanbul Üsküdar'da yaklaşık 40 yıldır atıl kalan, 2 asırlık Glavany Köşkü, Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilecek.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 23:08
- Güncelleme : 27.12.2021 - 23:24
İStanbul'un tarihi mekanlarından biri daha gerçek hüviyetini yeniden kazanacak.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, "21:30’da bir müjdemiz var demiştik!" diyerek şu ifadelere yer verdi:
"NEVMEKAN KANDİLLİ HAYIRLI OLSUN"
"180 yıllık bir yapı ama 30-40 yıldır metruktu, yok olmak üzereydi. Tarihi Glavany Köşkü’nü tahsis aldık, restorasyona başlıyoruz. 5100 m2’lik, yeşillikler içinde boğaza nazır, rüya gibi bir proje; NEVMEKAN KANDİLLİ hayırlı olsun Üsküdar!""