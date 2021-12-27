Üsküdar'da tarihi Glavany Köşkü restore ediliyor

İstanbul Üsküdar'da yaklaşık 40 yıldır atıl kalan, 2 asırlık Glavany Köşkü, Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilecek.

İStanbul'un tarihi mekanlarından biri daha gerçek hüviyetini yeniden kazanacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, "21:30’da bir müjdemiz var demiştik!" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"NEVMEKAN KANDİLLİ HAYIRLI OLSUN"

"180 yıllık bir yapı ama 30-40 yıldır metruktu, yok olmak üzereydi. Tarihi Glavany Köşkü’nü tahsis aldık, restorasyona başlıyoruz. 5100 m2’lik, yeşillikler içinde boğaza nazır, rüya gibi bir proje; NEVMEKAN KANDİLLİ hayırlı olsun Üsküdar!""