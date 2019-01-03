Yerli filmler 2018'de rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığın'ın verdiği bilgilere göre, geçen yıl 178'i yerli, 261'i yabancı olmak üzere toplam 439 film vizyona girdi.

TERCİH YERLİ FİLMLER OLDU

Toplam izleyici sayısı 52 haftanın sonunda 68.9 milyon olurken, izleyicilerin 43 milyonu yerli filmleri tercih etti. Yerli film izleme oranı, yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Yerli film izlenme oranında 7 yıldan bu yana Avrupa'da birinci olan Türkiye'yi yüzde 37 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 23 ile Almanya takip etti.

895 BİN ÖĞRENCİ SİNEMAYLA BULUŞTURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında, 2018'de tüm illerden 895 bin öğrenci sinema salonlarına giderek film izledi.







