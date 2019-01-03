taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4427
Euro
6.1994
Altın
1288.67
Borsa
88881.71
Gram Altın
225.258

Yerli filmler 2018'de rekor kırdı

Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 11:37..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığın'ın verdiği bilgilere göre, geçen yıl 178'i yerli, 261'i yabancı olmak üzere toplam 439 film vizyona girdi.

TERCİH YERLİ FİLMLER OLDU

Toplam izleyici sayısı 52 haftanın sonunda 68.9 milyon olurken, izleyicilerin 43 milyonu yerli filmleri tercih etti. Yerli film izleme oranı, yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yerli filmler 2018'de rekor kırdı

TÜRKİYE İLK SIRADA

Yerli film izlenme oranında 7 yıldan bu yana Avrupa'da birinci olan Türkiye'yi yüzde 37 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 23 ile Almanya takip etti.

895 BİN ÖĞRENCİ SİNEMAYLA BULUŞTURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında, 2018'de tüm illerden 895 bin öğrenci sinema salonlarına giderek film izledi.

Yerli filmler 2018'de rekor kırdı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

46
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

150
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

51
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

127
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

261
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

207
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir