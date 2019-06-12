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Yerli ödeme altyapısı iycizo, PayU'ya satıldı

PayU, 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını oluşturan iycico'yu 165 milyon dolara bünyesine kattı.

DHA | 12.06.2019 - 11:03..
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Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından Naspers Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PayU2013 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını oluşturan iyzico'yu, 165 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Söz konusu satın alma işleminden sonra Türkiye; PayU'nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi içinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi.

iycizo

İKİ ŞİRKET GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Söz konusu anlaşmayla iyzico ve PayU, Türkiye’de e-ticaretin büyümesi, değişen ekonomik koşullarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmak ve son kullanıcıları hedefleyen fintek ürünleri geliştirmek için beraber çalışacak ve iyzico kurucuları Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın şirket yönetimindeki görevlerine devam ederken, iyzico'nun ülkemizdeki faaliyetlerinin tamamı PayU'ya devredilecek.

Söz konusu satın alma işleminden sonra iyzico’nun kurucu ortağı ve CEO’su Barbaros Özbuğutu, 2013 yılında üç kişiyle başladıkları projenin şu an 150 kişilik bir ekibe dönüştüğünü ve milyarlarca liralık işlem hacmine sahip olduğunu hatırlatarak, hedeflerinin Türkiye’nin en büyük beş finans şirketi arasına girmek olduğunu ifade etti.

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