Yerli otomobil hakkında en çok merak edilen 10 soru

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve geçtiğimiz haftalarda Gebze’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan otomobil hakkında en çok merak edilen 10 sorunun cevabını, sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

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