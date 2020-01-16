Yerli otomobil, Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenecek

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve geçtiğimiz haftalarda Gebze’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil hakkında en çok merak edilen 10 sorunun cevabını, sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

MOBİL DÜNYA KONGRESİ'NDE SERGİLENECEK

TOGG, 2022 yılında satışa çıkacak olan yerli otomobille ilgili şimdiden tanıtım çalışmalarına başladı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmış ve katılımcılara yerli otomobilden bahsetmişti.

Daha önce yaptığı açıklamada, aracı otomobil fuarlarından ziyade teknoloji fuarlarında sergileyeceklerini belirten Karakaş, 24-27 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinte düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca yerli otomobil, Barselona'ya götürülerek fuarda sergilenecek.

Gelecek ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi ile ilgili tüm önemli gelişmeleri, tıpkı geçen yıl olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.