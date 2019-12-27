Yerli otomobilde ilk ön sipariş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil tanıtım toplantısının ardından Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

"HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan, paylaşımında "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İLK ÖN SİPARİŞ

Tanıtım töreninde yaptığı konuşmada ön sipariş sürecinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'den önce ön satış süreci başlatılabilir. Şahsım adına ilk ön siparişi de ben veriyorum." şeklinde konıştu.

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı VİDEO