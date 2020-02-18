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Yerli otomobile simülasyonlu test

Türkiye'nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemiyle test ediliyor.

İHA | 18.02.2020 - 00:08..
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Yerli otomobile simülasyonlu test

Yerli otomobil, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriliyor.

TEHLİKELİ MANEVRALAR SİMÜLE EDİLİYOR

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) paylaştığı videoda anlatılanlara göre; savunma ve havacılık sanayiinde yetişmiş uzmanların önderliğinde geliştirilen model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yerli otomobile simülasyonlu test

Böylece, otomobil üzerinden test edilecek taşıt dinamiği, sürüş değerlendirmeye veya aktif güvenlik sistemleri teknolojilerini otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimlenmesini sağlayan bir test ve geliştirme ortamı sunuyor.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ, SÜREKLİ GÜNCELLENECEK

Sistemin alt yapısı yerli girişim firmalarıyla oluşturulurken kullanılan taşıt modeli ise yerli otomobilin özelliklerini içeriyor. Otomobilin geliştirme sürecinde kullanılan bu model, sürekli güncellenerek en son haliyle test ve geliştirme mühendislerinin kullanımına sunuluyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi -1

Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi -2

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Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
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