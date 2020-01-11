Yerli otomobilin tasarım süreci

Geçtiğimiz yılın sonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye'nin Otomobili büyük beğeni topladı.

TOGG Twitter'dan paylaştığı kısa videoyla yerli otomobilin tasarım sürecini başından sonuna aktardı.

"MURAT GÜNAK'IN UZMAN DANIŞMANLIĞI..."

Paylaşımda; "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. Türkiye'nin Otomobili TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı."

Yerli otomobilin tasarım hikayesi VİDEO