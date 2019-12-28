Türkiye'nin otomobili dün görücüye çıktı. Otomobillerin tasarımları oldukça beğeni topladı.

"OSMANLI BIYIĞI VAR"

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin tasarımdaki Türk etkilerini şu sözlerle anlattı: "Hedef kitlemiz otomobili güçlü kuvvetli hayvanlara benzettiler. Kurt, kaplan, aslan gibi hayvanlara benzesin istediler. Baktığınız zaman pars da kurt da kaplan da olur. Gözlerde güçlü bir kedi var. Günlük kullanım farları da Osmanlı bıyığı."





"TÜRKLER CİDDİ OTOMOBİL SEVER"

Yerli otomobilin tasarımının Vietnamlı üretici VinFast'tan çalıntı olduğu iddialarına karşılık Karakaş; "Biz bunları biliyoruz. Biz Türkiye'deki hedef kitlemizin kriterleri doğrultusunda üretim yaptık. Bizim arkadaşlarımız belirledi. Asyalı aracın önüne baktığınız gülümser, tipik Asyalı. Bizim hedef kitlemiz gülümseyen bir otomobil istemedi. Vakur duruşu olan, ciddi bir otomobil istedi. Bizim aracımızın önü daha keskin hatlar var. "

Otombilin tasarımının tescil edildiği de ifade eden CEO Karakaş, Avrupalı ve Türk kullanıcıların daha sert görünümlü otomobilleri daha çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

KURT GÖZÜNE BENZETİLEN AKŞAM FARLARI

Yerli otomobilin tasarımında Türk detayları VİDEO