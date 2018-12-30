Yerli ve milli 345 değere sanatçı kartı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespit ve kayıt işlemlerine yönelik çalışmaları kapsamında, değerlendirme kurulları bu yılki toplantılarını tamamladı.

DEĞERLENDİRME KURALLARI

Aynı sanatı icra edenler arasında tanınan, alanında geleneksel bilgiye sahip olan, bu bilgiyi geleneksel aktarım yoluyla edinen ve aynı şekilde öğreten kişilerin başvurularını ele alan değerlendirme kurulları, mahalli sanatçılar ve geleneksel çalgı yapımcıları, aşıklar-ozanlar, halk-kalem şairleri ve zakirler, geleneksel el ve Türk süsleme sanatkarları ile geleneksel tiyatro sanatçılarının alanlarına özel kriterleri de göz önünde bulundurdu.

SANATÇI KARTI VERİLECEK

Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Çalgı Yapımcıları Değerlendirme Kurulu, yöresinin geleneksel halk müziği bilgisine sahip, makam/ayak, usul/tavır gibi yerel icra biçimlerine hakim, yöre halkınca tanınan mahalli sanatçılarla ürettiği sazlar geleneksel, profesyonel veya akademik birimlerce kabul gören çalgı yapımcılarının, sanatçı tanıtma kartı almak için yaptıkları başvuruları görüştü.

Değerlendirme Kurulu, aralarında kabak kemane, cümbüş, cura, tulum, bağlama, kemençe çalan mahalli sanatçılarla bu müzik aletlerinin yapımını gerçekleştirenlerin de bulunduğu 99 kişiye sanatçıya, tanıtma kartı verilmesini kararlaştırdı.

BAŞVURULARDA ÖNE ÇIKAN KRİTERLER

Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulu, icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustaların başvurularını ele aldı.

Sanatçı tanıtma kartı verilecek bu kişilerin seçilmesinde, en az 5 Karagöz oyununu geleneksel yöntemlerle oynatabilme, geleneksel oyunlardaki tiplemeleri usulüne uygun seslendirebilme kriterleri göz önünde bulunduruldu.

151 KİŞİYE SANATÇI KARTI

Aralarında iğne oyası, folklorik bebek, kutnu, kanaviçe, geleneksel ok, ahşap oyma, sepet, bıçak, tel kırma, naht, kalem işi, keçe, yemeni, cam üfleme, tespih, zırh, miğfer, kılıç, semer, palan, bakır, gümüş, çini, seramik, çömlek, baston ustalarının bulunduğu 151 kişi, sanatçı tanıtma kartı almaya hak kazandı.