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Yerli ve milli 5G ürünleri tanıtıldı

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen “5G Çekirdek Şebeke” ve “NFVI Sanallaştırma Platformu” duyuruldu.

AA | 08.07.2019 - 09:09..
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Bütün dünyada yavaş yavaş altyapısı kurulmaya başlanan 5G teknolojisi için oldukça büyük paralar harcanırken, bazı ülkeler yeni nesil teknolojiyi şimdiden ticari kullanıma açmış durumda. Ülkemizde ise 5G teknolojisi altyapısı için çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor.

YERLİ 5G ÜRÜNLERİ TANITILDI

TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile “Yerli” ve “Milli” imkanlarla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmaları tarafından geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde (UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

5G

TÜRKİYE'DE İLK DEFA GERÇEKLEŞTİ

“NFVI Sanallaştırma Platformu”nun tanıtıldığı etkinlikte ayrıca “5G Çekirdek Şebeke”ye bağlı olarak çalışan “IMS” şebeke üzerinden diğer lisanslı mobil ve sabit şebekelere doğru güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları Türkiye’de ilk defa gerçekleştirildi.

Programda, 5G haberleşme iletimini sağlayacak “5G Anahtarlayıcılar” ve ürünlerin yönetimi ile izlenmesini sağlayacak “5G Element Yönetim Sistemi”nin yeni versiyonları da tanıtıldı.

5G

Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, devrim niteliğindeki yenilikler getirecek bu teknolojide liderlik yarışına giren her ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen vizyoner yönetici ve firmaları ile “üretici ve geliştirici ülke” konumuna ulaşmak adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

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