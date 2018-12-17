Yeşilçam'ın jönleri buluştu

Türk Sineması'nın 104'üncü, SE-SAM'ın (Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) 32'nci yıl dönümü nedeniyle, Beyoğlu'ndaki bir otelde ödül töreni düzenlendi.

"AZRAİL BENİ UNUTTU"

Törene, 55 yıllık oyuncu Cüneyt Arkın'ın (81) sözleri damga vurdu. Efsane aktör ''Her filmde dövdüğüm işçiler vardı. Bensiz film çekilirdi, onlarsız çekilmezdi. Ne çok insan kaybetmişiz. Azrail beni unuttu'' dedi.

Ediz Hun (78), Engin Çağlar (78), Serdar Gökhan (72) ve Süleyman Turan (82) bir araya gelip ''Bir zamanlar jöndük'' pozu verdi.

Ediz Hun, yanına kadar gidip Cüneyt Arkın'ı yanaklarından öptü. Ardından Serdar Gökhan gelip öptü.