Yeşim Ceren Bozoğlu: 110 kiloydum 58 oldum

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu kilo vermek için tüp mide ameliyatı olmuştu. Kısa sürede fazlalıklarından kurtulan ünlü oyuncu zayıflama sürecini anlattı.

İşte Ceren Bozoğlu’nun açıklamalarından satır başları…

"KİMSE TANIMIYOR"

"Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti ’Baba ben buradayım’ dedim. Öyle tanıdılar.

"23 YAŞINDAYIM SANKİ"

Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum, ama bunu sadece kilo ile bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum.

"TARTIDA 58'İ GÖRDÜM"

Kendimi daha pozitif, daha dişi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm, toplamda 52 kilo verdim.

Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyucu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi."