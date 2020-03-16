Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan itiraflar

Verdiği kilolar sonrası adeta bambaşka biri olan Yeşim Ceren Bozoğlu, oyunculuk sektörüyle ilgili 3 itirafta bulundu.

İşte Bozoğlu'nun açıklamaları:

"DİZİDEN ATTIRMAK İSTİYORLAR"

"Bizim sektörde ahlaklı da var, ahlaksız da. Önemli bir sahneden önce performansını düşürmek isteyenler, arkandan dedikodu yaparak diziden attırmaya çalışanlar var.

"DERS ALDIM"

Bir de uyuşturucu ve alkol masası kardeşlikleri söz konusu. Bu gruplar arasında rol kapıp oyunculuk yapmak zor.

Sevdiğim insanlar tarafından dolandırıldım. Çok travmatikti. Ama ders aldım, hiçbir şey tesadüf değil."