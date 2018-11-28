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Yeşim Erbil: Abim bunu öğrendiğinde çok üzülecek

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in doktor kız kardeşi Yeşim Erbil'den yeni bir açıklama geldi.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 07:03..
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Yeşim Erbil: Abim bunu öğrendiğinde çok üzülecek

Yeşim Erbil, son günlerde abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında çıkan haberlerden rahatsız oldu. Ziyarete gelen insanların yanlış bilgiler verdiğini söyleyen Erbil, "Hatalı bilgiler olmaması için buradan açıklamalar yapıyorum" dedi.

İşte Yeşim Erbil'in açıklama:

"Hepinize selam ve sevgiler. Bu paylaşımları abimin durumunu merak eden ve her gün soranlar için yapıyoruz. Ben bu hastalık sürecine kadar ortada olmayan bir kardeştim. Malinin kardeşi olduğumu bile bazılarınız yeni öğrendi. Şimdi bana ihtiyaç var ve ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatalı bilgiler olmaması için buradan açıklamalar yapıyorum. Dünden beri çeşitli açıklamalar yapılıyor. "Gırtlağı delindi" "40 kg verdi" "organları çöktü" gibi... Hastanede hastamızı beklerken ziyarete gelen dostları ile bazı şeyler paylaşılıyor, bunlar bazen çok detay bilgiler olabiliyor. Bu bilgilerin başkaları ile paylaşılması bana göre hiç doğru değil.

"ABİM ÇOK ÜZÜLECEK"

"Gırtlağı delindi" olarak iletilen şey "trakeostomi" dir. Uzun süre yoğun bakımda kalan hastalara daha iyi solunum desteği yapılması için uygulanır. Belli bir süre sonra normal hale döner. Ben bile bu işlemin yapılacağını bildiğim halde abime uygulanacak olması ile etkilendim. Çünkü abim bir "sanatçı", çok özel bir ses ve yeteneğe sahip. Trakeastomi işleminden psikolojik olarak rahatsız oldum. Abim farkına vardığında mutlaka o da çok üzülecek.

"KİM TARTMIŞ"

Belki bu durum hemen ortadan kalkabilir diye de sizlerle paylaşmadık. Ayrıca bu işlem tedavinin bir parçası. Kaç damarına kaç kez kateter takıldı, çıkarıldı vs gibi ayrıntıları yazmadığımız gibi bunu da paylaşmadık. Çünkü gerekli bir bilgilendirme değildi. Sezinin dostça anlattığı detaylar çığ gibi haber oldu. Kim tartmış da 40 kg kayıp olduğunu söylüyor. Tabi ki zayıfladı bu çok doğal. Organ nakli gibi bir durumda bu hastalıkta söz konusu değil. Beklemek zor ve yorucu en büyük zorluk da abime tabi.

ÖZETLE: Solunum cihazından henüz ayrılamadı, infeksiyon kontrol altında, böbrek fonksiyonları kontrol altında. Solunum cihazından ne zaman ayrılabileceği tamamen vücudunun direncine bağlı. Tüm tedaviler milimetrik ayarlarla yapılıyor, tüm doktorlarına teşekkür ederiz. Tüm hastalara Allah şifa versin. Dualarım abim ve tüm hastalar için. Hepinize teşekkür ederim sağolun varolun..."

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