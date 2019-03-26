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Yeşim Salkım'ın Ferda Anıl Yarkın pişmanlığı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, eski sevgilisi Ferda Anıl Yarkın ile evlenmediği için pişman oldu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 09:40..
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Yeşim Salkım, Eda-Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan “Çılgınlar Kulübü”, geçtiğimiz akşam Kadıköy'de sahneye çıktı.

"SONRADAN DOST OLDUK"

Geceye, Yeşim Salkım’ın aşk itirafı damga vurdu. Konservatuvar zamanlarında Ferda Anıl Yarkın’la flört ettiklerini açıklayan Salkım, “Keşke bu adamla evlenseydim. Eda-Metin Özülkü gibi biz de 31 seneyi deviren bir evlilik yaşayabilirdik. Sonradan dost olduk” dedi.

Yeşim Salkım'ın Ferda Anıl Yarkın pişmanlığı

5 EVLİLİK YAPTI

Toplam 5 kez evlilik yapan Yeşim Salkım, aradığı mutluluğu hala bulamadı.

İşte Yeşim Salkım'ın evlilik listesi:

1. evliliği: Yeşim Salkım ilk evliliğini, 20 yaşında iken 1989’da Mustafa İmre ile yaptı. 1990’da kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım, kızı 13 günlükken evi terk etti ve boşandı.

2. evliliği: 1998 yılında Hakan Uzan‘la olan evliliğiyle gündeme geldi. 2001 yılında boşandılar.

Yeşim Salkım'ın Ferda Anıl Yarkın pişmanlığı

3. evliliği: 2003 yılında Onur Air’in sahibi Arben İçli’yle evlendi. 2005 yılının ortalarında boşandı.

4. evliliği: Şubat 2006 yılında İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.Yeşim Salkım'ın Ferda Anıl Yarkın pişmanlığı

5. evliliği: En son 2009 yılında kendinden 7 yaş küçük oyuncu Hakan Eratik’le evlendi ve 9 Nisan 2011’de kızları Ada dünyaya geldi.

Yeşim Salkım'ın Ferda Anıl Yarkın pişmanlığı

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