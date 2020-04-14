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Yetkin Dikinciler'den muhabire sert tepki

Oyuncu Yetkin Dikinciler, gittiği bir kafeden kahve alırken kendini görüntüleyen basın mensubuna, "Sus beni dinle, sana insan muamelesi yapıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi |
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Yetkin Dikinciler'den muhabire sert tepki

Eşref Saati, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde rol alan oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün bir kafede görüntülendi.

TV100'ün kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kafede oturup kahve içen Yetkin Dikinciler, bu durumun yasak olduğunu söyleyen muhabire sert çıktı.

"BEN SOĞUK DİYE MASKE TAKIYORUM"

Oyuncu, yanına gelen muhabire, "Kahve alıp çıktım. Olayı seviyesizleştirme. Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum. Kuralları bilmeden konuşuyorsun. Maske takmak da kural değil, ben soğuk diye takıyorum." diyerek tepki gösterdi.

Yetkin Dikinciler'den muhabire sert tepki ViDEO

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