Yıldız Tilbe eleştirilere yanıt verdi

Yıldız Tilbe, Yeni Zelanda'daki iki ayrı camiye yönelik yapılan saldırılara sert bir şekilde tepki göstererek, Ayasofyanın ibadete açılması için tweetler atmıştı.

Müslüman kardeşlerimiz için rahmet dileyen ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığına dikkat çeken Tilbe'nin tweetleri ,sosyal medyada yürüdü.

"AYASOFYA'YA SAHİP ÇIKALIM"

Dün attığı tweette "Fatih Sultan Mehmet boşuna mı cami yaptı orayı? Ayasofya'nın ibadete kapalı tutulması İstanbula sahip çıkamamaktır, sahibi olmayan yere göz diken çok olur, Ayasofya'ya sahip çıkalım." sözlerine yer vermişti.

"AYASOFYA İÇİN İZİN Mİ ALACAĞIZ?"

Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve bir sürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı. Açılsın, izin mi alacağız?

"BÜTÜN ŞEHİTLERİN RUHU ŞAD OLUR"

Valla bak büyük bir törenle açalım, bütün ülkelerin büyükleri gelsin yemekler dağıtılsın, Kur'an-ı Kerim okunsun çok güzel olur, bütün Osmanlı'nın ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur.

"DUA EDEN İNSANLARA SALDIRAN, İNSAN OLAMAZ"

Allah, Yeni Zelanda'da şehit edilenlere rahmet eylesin. Hangi dinde olursa olsun bir insanın, en savunmasız anı dua ederkendir, Allah'ın evinde, Allah'ın huzurunda, dua anında saldıranlar hiçbir dine mensup olamazlar ve insan değillerdir.

Ben herhangi biri olarak, dünyanın öbür ucunda birinin canlı yayın yaparak bir camideki savunmasız insanları katletmesine ve dünyanın öbür ucundan ülkemize dönüp Ayasofya'yı geri alıcaz sizi de halledicez demesinden bunu anlıyorum."

"SANKİ VATİKAN'I CAMİ YAPALIM DEDİK"

Açık ve net bir dille Ayasofya için bu kelimeleri kullanan şarkıcı, tweetlerinden dolayı oldukça tepki aldı. Tilbe, kendisine eleştirede bulunanlara "Sanki Vatikani Camii Yapalım Dedik" yanıtını vererek yeniden gündeme oturdu.