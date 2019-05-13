Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

Sosyal medyada attığı tweetlerle gündem olan Yıldız Tilbe, bu kez de paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

Özel hayatındaki her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, dün konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı.

KAZANDIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Paylaşılan iş takviminde Tilbe'nin konser başına aldığı ücretler de yer alıyordu. Mütevaziliğiyle bilinen şarkıcının, iş takviminde 21 konser bulunuyor; alacağı toplam miktar ise 3 milyon 90 bin artı 35 bin euro.

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi.



