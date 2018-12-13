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Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin boşandı

Yılmaz Erdoğan 2006 yılında dünya evine girdikleri Belçim Bilgin ile evliliklerinin bittiğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 09:42..
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Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin boşandı

2006 yılının Ağustos ayında Belçim Bilgin ile hayatını birleştiren Yılmaz Erdoğan, 10 gün önce boşandıklarını açıkladı.

"SEVGİ VE SAYGI DOLU BİR BOŞANMA OLDU"

Erdoğan, “Belçim Hanım’la boşandığınız doğru mu?” sorusuna “Çok sevgi, saygı dolu, el ele girilmiş kol kola çıkılmış bir şey. 10 gün oldu. Ben ne zaman soracaksınız diye bekliyordum” yanıtını vererek boşanma haberini doğruladı.

Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin-FOTO GALERİ

Bilgin ile Erdoğan'ın evliliklerinden, Rodin Nazım isimli bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin boşandı

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