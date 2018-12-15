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Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söyledi

Yılmaz Özdil'e göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bira içseydi laikleri de anlayabilirdi...

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 11:40..
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Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söyledi

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in konusu, yaşam tarzları üzerindeki baskılardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamamakla suçlayan Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi halinde her şeyin çok daha güzel olabileceğini söyledi.

Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söyledi VİDEO

"BİR TANE BİRA İÇMİŞ OLSAYDI..."

Özdil, "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu." diye konuştu.

Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söyledi

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