Yılmaz Özdil: Parklarda oturan 65 yaş üstü angutlar

Koronavirüs vakaları 10 Mart'ta Türkiye'de de tespit edildi ve alınan önlemler artırıldı.

Bu kapsamda, risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağa rağmen gerek mecburiyetten, gerekse yasaktan haberi olmayan vatandaşlarımızın sokağa çıktığı görüldü.

Şimdiye kadar sokakta görülen yaşlı vatandaşlara hoş olmayan davranışlara şahit olduk. Yaşlılarla dalga geçen, zorbalık yapan kendini bilmezler emniyet güçlerince yakalanarak adalete teslim edildi.

Bunlara benzer bir vaka daha yaşandı. Bu kez başrolde tanıdık bir isim vardı.

Gazeteci Yılmaz Özdil...

Yılmaz Özdil yaşlılara 'angut' dedi VİDEO

"PARKLARDA OTURAN 65 YAŞ ÜSTÜ ANGUTLAR"

Yılmaz özdil, yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara angut dedi.

Özdil, "Evet bizim sokaklarda parklarda oturan, 65 yaş üstü angutlarımız yok muydu? Evet vardı." ifadelerini kullandı.