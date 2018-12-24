Yılmaz Özdil'in Atatürk üzerinden çıkardığı kitap serisi

Her teorisinde, iddiasında Mustafa Kemal Atatürk üzerinden konuşmaya başlayan, her fırsatta Atatürk üzerinden prim yapan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, son zamanlarda da çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk başlıklı kitaplarıyla, Kemalistler üzerinden geçimini sağlıyor.

16 KİTABINDAN 13'Ü ATATÜRK'LE İLGİLİ

Atatürk'ün adını kullanarak para kazanmakta bir sakınca görmeyen Özdil, çıkardığı son kitabının imza günlerini de düzenlemeye devam ediyor. Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal", ekim ayı başında bayilerde yerini almıştı.

Özdil'in çıkardığı kitapların 16'sından 13'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alıyor.