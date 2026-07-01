YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevabı değişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı.

Binlerce öğrenci sınavda ter döktü ve hayalleri olan bölümleri kazanmak için sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

Ancak sınav sonrası bazı sorularla ilgili tartışmalar gündeme geldi.

Bu kapsamda da YKS'de bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı.

ÖSYM incelemenin tamamlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu;

MATEMATİKTE 23 NUMARALI SORU CEVABI DEĞİŞTİ

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;

EDEBİYATTA BİR SORU İPTAL

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

İKİ DERSLE İLGİLİ İDDİALAR VARDI

Bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden olmuştu.

Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar bulunuyordu.

Edebiyat testinde Halide Edib Adıvar’ın Handan kitabıyla ilgili soruda karakterin karakterin isminin “Neriman” yerine “Nermin” olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtilmişti.

AYT matematik testinin 23'üncü sorusu da tartışmalara neden olmuştu.

Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusunun cevabı ÖSYM’nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu iddia edilmişti.

Tartışmalara neden olan soruların ardından ÖSYM, iki soru hakkında inceleme başlattığı açıklamıştı.