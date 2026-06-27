ÖSYM, YKS'deki 2 soruya ilişkin inceleme başlattı

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen sınavda ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları tamamlandı.

Sınav sonuşlarının 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Sınav sonrası milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanmasını beklerken sınavın ikinci oturumu AYT'de sorulan Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik sorusu tartışmalara neden oldu.

MATEMATİK SORUSU

İlki, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 23'üncü sorusu.

Yanıtı, matematikçileri ikiye bölmüştü.

Farklı yöntemlerle çözüldüğünde başka sonuçlar verdiği öne sürülmüştü.

EDEBİYAT TESTİNDE İSİM KARIŞIKLIĞI

Diğeri de yine AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi'ndeki 20'nci soru.

Halide Edib Adıvar'ın Handan kitabıyla ilgili soruda, karakterin adı Neriman yerine Nermin yazılmıştı.

ÖSYM İNCELEME BAŞLATTI

Gündem yaratan bu iddiaların ve kuruma ulaşan yoğun itiraz dilekçelerinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'i her iki soruyu da mercek altına aldı.

SORULAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Söz konusu Edebiyat ve Matematik sorularının iptal edilip edilmeyeceğine, kurulan bağımsız bilirkişi heyetinin yapacağı detaylı incelemenin ardından karar verilecek