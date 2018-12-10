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Yoğun telefon kullanımı çocukların beyinlerini etkiliyor

Araştırmalara göre yoğun akıllı telefon veya oyun konsolu kullanımı, çocukların beyinlerine zarar veriyor.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 13:17..
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Araştırmacılar, hala devam eden araştırmalarla ilgili birtakım veriler paylaştı. Söz konuşu araştırmaya göre yoğun bir şekilde ekrana bakan çocukların beyin taramalarında "farklı modeller" bulundu.

Yoğun telefon kullanımı çocukların beyinlerini etkiliyor

Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yaptığı bu araştırma, bu cihazları günde 7 saatten fazla kullanan 9 ve 10 yaşındaki çocukların, duyusal bilgiyi işleyen beynin en dış tabakasının incelme belirtileri gösterdiğini ortaya çıkardı. Diğer verilere göre ise günde iki saatten fazla telefonda zaman geçiren çocukların, dil ve muhakeme testlerinde daha da kötü olduğu belirtildi.

4 bin 500 çocuğun beyin taraması verileri kullanılarak elde edilen çalışma, ekrana bakma süresinin bağımlılık yapıp yapmadığını göstermeyi amaçlıyor, ancak araştırmacıların bu uzun vadeli sonuçlara kesinlik kazandırmak için birkaç yıla daha ihtiyacı var.

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