YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasının ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için gerekli adımların hızla atıldığı vurgulandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasının ardından gözler, YÖK’ün sürece ilişkin değerlendirmesine çevrilmişti.

FAALİYET İZNİ KALDIRILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfına mahkeme tarafından kayyum atanmasının ardından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında faaliyet izninin kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK: “GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR”

YÖK tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ve akademik camianın mağdur edilmemesi için sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL İÇİN GÜVENCE VURGUSU

YÖK, yalnızca öğrencilerin değil üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin de sürecin dışında bırakılmayacağını, hak kaybı yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, tüm işlemlerin öğrencilerin eğitim hakkını koruyacak şekilde planlandığını vurguladı.

DETAYLI AÇIKLAMALAR YOLDA

Kurul, sürece ilişkin daha kapsamlı bilgilendirmelerin ilerleyen günlerde yapılacağını belirterek, öğrenciler ve ailelerinin yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, “Doğru ve güncel bilgiler yalnızca YÖK’ün resmî iletişim kanallarından takip edilmelidir.” uyarısına da yer verildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Faaliyet izninin kaldırılmasının ardından üniversitede eğitim gören öğrencilerin durumuna ilişkin tartışmalar sürerken YÖK’ün, süreci yakından izlediği ve alternatif çözümler üzerinde çalıştığı öğrenildi.