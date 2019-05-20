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Yolcu uçağını birbirine katan sarhoş Ukraynalı

Bir hava yolu şirketinin Barcelona-Kiev seferini yapan uçakta sarhoş yolcu rezaleti yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.

DHA | 20.05.2019 - 08:57..
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Görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımına göre, Barcelona-Kiev uçuşu sırasında alkollü olduğu belirtilen ve diğer yolculara saldıran Ukraynalı bir kadın yolcu, zorlukla zapt edilebildi.

YOLCU VE HOSTESLERE SALDIRDI

Diğer yolculara yüksek sesle küfür eden, yumruk ve tekme atan yolcu, kendisini uyaran ve sakinleştirmek isteyen diğer yolculara ve hosteslere de saldırdı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Olayın başlangıcını anlatan bir görgü tanığı, “Uçuş boyunca viski içiyordu. Uyarılara aldırış etmedi. Yanındaki yolculara, yabancı ülke vatandaşı oldukları gerekçesiyle sataştı.” dedi.

Alkollü yolcunun, uçağın Ukrayna’ya inmesinin ardından polise teslim edildiği belirtildi.

Yolcu uçağını birbirine katan sarhoş Ukraynalı ViDEO

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