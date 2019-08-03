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Yolda bulduğu yaralı köpek için kilometrelerce yol gitti

Amasya'da yol kenarında bulduğu yaralı köpeği kurtarmak için aracıyla 80 kilometre kateden gurbetçi, köpeğin tedavi edilmesini sağladı.

AA | 03.08.2019 - 08:07..
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Hollanda'dan tatil için Amasya'nın Merzifon ilçesine gelen Abdurrahim-Emine Alıcı çiftçi, araçla seyir halindeyken yolda bir köpek yavrusunun hareketsiz yattığını fark etti.

Yolda bulduğu yaralı köpek için kilometrelerce yol gitti

VETERİNER BULMAK İÇİN 80 KİLOMETRE YOL YAPTILAR

Ölü zannettikleri yavru köpeği yolun kenarına taşırken göz kapaklarının hareket ettiğini fark eden çift, köpeği tedavi ettirecek bir veteriner aramaya başladı.

Merzifon ve Hamamözü ilçelerinde veteriner olmadığını öğrenen çift, Çorum'un Laçin ilçesinde de veteriner bulamayınca kent merkezine yöneldi.

Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçen çift, 80 kilometre katettikten sonra kent girişinde belediye yetkililerine yaralı köpeği teslim etti.

Yolda bulduğu yaralı köpek için kilometrelerce yol gitti

HEMŞİRE EŞİ, YAVRU KÖPEĞİN YARASINI TEMİZLEDİ

Abdurrahim Alıcı, köpeğin yaşadığını fark edince tereddüt etmeden köpeği hayatta tutmaya karar verdiğini ve veteriner aramaya başladığını söyledi.
Hollanda'da hemşirelik yapan eşi Emine Alıcı'nın köpeğin yarasını temizlediğini belirten Alıcı, "Bu sırada ben de telefonla veteriner bulmaya çalıştım ancak bulunduğumuz bölgede olmadığını, Çorum'da olduğunu öğrendim. Yavru köpeği arabamıza alıp, eşimin kucağında Çorum'a getirdik ve veterinere teslim ettik" dedi.

Yolda bulduğu yaralı köpek için kilometrelerce yol gitti

"BU HAYVANLARIN DİLLERİ YOK"

Yavru köpeğin sağlığına kavuştuğunu görmek istediklerini dile getiren Alıcı, "Hollanda'da bu tür hayvanların götürüldüğü özel merkezler var. Türkiye'de de bu hizmetin verildiğini görmekten son derece mutluyum. Bu hayvanların ağızları, dilleri yok. Şikayetlerini ya da isteklerini söyleyemiyorlar. İnsanlık vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yolda bulduğu yaralı köpek için kilometrelerce yol gitti

Yolda bulduğu yaralı köpek için kilometrelerce yol gitti

Yolda bulduğu yaralı köpek için kilometrelerce yol gitti

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