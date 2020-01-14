Yonca Evcimik mutluluktan ağladı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, Bodrum'da kaybolan ve oldukça yaşlı olan köpeği Dido için sosyal medya üzerinden bir duyuruda bulunmuştu.

"YAŞLILIKTAN DUYMAZ"

Köpeğinin fotoğrafını yayınlayan Evcimik, “Lütfen yayalım! 5 Ocak tarihinde Bodrum Bitez Köy İçinde Çökelek restoran civarında komiğimiz kaybolmuştur. İsmi Dido oldukça yaşlıdır. Yaşlılıktan kulakları az duyar. Boynunda mavi boncuklu tasması ve gri pire tasması var. Yaşlıdır ama bakımlı Genç Görünümlüdür. Lütfen Bulmamıza Yardımcı Olup Özellikle Bitez civarında olanlardan Paylaşım ve destek bekliyoruz." yazmıştı.

"CANIM KIZIM BULUNDU"

Köpeği Dido'ya kavuşan Yonca Evcimik mutluluğunu böyle dile getirdi: "Bulundu! Mutluluktan ağlıyorum! Canım kızım Didom bulundu ve kavuştuk şu an. Benimle birlikte dua eden , bulmak için paylaşım yapan herkesten Allah razı olsun! Çok mutluyum şu an şükürler olsun!"