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YouTube abone sayılarını göstermede değişiklik yapacak

YouTube, ağustos ayında yapacağı güncellemede kanalların abone sayılarını daha kısa göstereceğini duyurdu.

DHA | 23.05.2019 - 10:43..
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YouTube abone sayılarını göstermede değişiklik yapacak

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTubekanalların gerçek zamanlı abone sayısını görüntülemede değişikliğe gideceğini duyurdu. Şirket, kanalların gerçek zamanlı abone sayılarını artık yuvarlak sayılarla ifade edecek.

Örneğin bir YouTube kanalının 5 milyon 500 bin abonesi varsa, kullanıcılar bu abone sayısını 5M olarak görecek. Bu sayede, artık bir kanalın anlık olarak kaç abone kazandığı veya kaybettiği görülemeyecek.

YouTube abone sayılarını göstermede değişiklik yapacak

AĞUSTOS AYINDA DEVREYE GİRECEK

YouTube ürün geliştirme takımı, blog sayfasında yayınladığı bir makalede uygulamayı, 'Her yerde daha fazla tutarlılık sağlamak' için gündeme aldıklarını bildirdi. Bazı kanallar abone sayılarını bu şekilde gösterme imkanına zaten sahip fakat YouTube bunu daha yaygın ve tek tip bir uygulama haline getirmek istiyor. YouTube’un abone sayılarını yuvarlayan yeni uygulaması, ağustos ayından itibaren kullanılacak.

DİĞER UYGULAMALAR DA TEST EDİYOR

Bu arada başka sosyal medya platformları da benzer uygulamalar üzerinde çalışıyor. Instagram bir fotoğrafın ne kadar beğeni aldığını gizleme seçeneğini sisteme eklemeyi değerlendiriyor. Twitter ise retweet ve like gibi kullanıcıların angaje olmalarını sağlayan bazı özelliklerin daha az kullanılmasını sağlayacak uygulamalar hakkında deneyler yapıyor.

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