YouTube kanalları kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa Parlamentosu'nun telif hakları konusunda hazırladığı yeni yasa, YouTube kanallarını oldukça ilgilendiriyor. Bu değişikliği YouTube CEO'su kendi Twitter hesabından duyurdu. Peki yeni telif yasası neden YouTube kanallarını bu kadar yakından ilgilendiriyor?

13. MADDE

Hazırlanan yeni telif yasasında özellikle 13. madde oldukça dikkat çekiyor. Telif hakları hakkında hazırlanan bu madde, telif hakklarını ihlal eden videoların ve kullanıcıların YouTube'dan tamamen kaldırılmasını istiyor. Youtube, hazırladığı şnternet sayfasından bu maddeyi ''Alışkın olduğumuz internet kullanımını değiştirecek, istenmeyen önemli sonuçlara yol açabilir.'' şeklinde yorumluyor.

Hazırlanan yeni madde, telif haklarını ihlal eden kullanıcılar için direkt olarak YouTube şirketini sorumlu tutacak. Bu durumdan kurtulmak için ise YouTube, birçok kullanıcının kanallarını telif hakkı yüzünden kapatabilir.

WOJCICKI: 'TEPKİNİZİ GÖSTERİN'

Youtube CEO'su Susan Wojcicki, kendi hesabından bütün kullanıcıları bu maddeyi protesto etmeye çağırdı. Eğer bu karar yürürlüğe girerse gelecekte sadece birkaç şirket ve medya organının yüklediği videoları görebileceklerini söyleyen Wojcicki, bütün kanal sahiplerinin tepki koymasını istedi. Ayrıca YouTube, 'İnternetini koru' isimli yeni bir internet sayfası oluşturdu. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak YouTube'un ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

Sadece Avrupa ülkelerinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni telif yasaları, birçok kullanıcıyı etkileyebilir. Henüz yürürlüğe girmeyen Avrupa Parlamento’sunun hazırladığı yasadaki 13. madde için YouTube, çalışmalarına devam ediyor.