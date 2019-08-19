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YouTube, orijinal içeriklerini bütün kullanıcılara açacak

YouTube'un premium abonelerine sunduğu orijinal içerikler, çok yakında bütün kullanıcıların erişimine açılacak.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 10:31..
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YouTube'un ücretli abonelik servisi, yurt dışındaki birçok ülkede kullanılmasına rağmen ülkemizde hizmet vermiyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde YouTube Premium isimli bu servisi ülkemizde kullanıma açarak, yeni özelliklerini kullanıma sundu.

Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium, aynı zamanda YouTube'un Netflix tarzı orijinal içeriklerinin de kilidini açıyordu.

youtube orignla

ORİJİNAL İÇERİKLER HERKESİN ERİŞİMİNE AÇILACAK

YouTube, 24 Eylül'den itibaren orijinal içerikleri bütün kullanıcıların erişimine açmayı planlıyor. "Peki o zaman ben neden Premium abonesi oldum?" sorunu kendinize sorabilirsiniz. Şirket,her ne kadar orijinal içerikleri tüm kullanıcılara sunsa da premium abonelerine birkaç ayrıcalık sağlayacak.

YouTube Premium aboneleri, orijinal içerikleri diğer kullanıcılardan farklı olarak tamamen reklamsız izleyebilecek ve içerikler yayınlandıkları andan itibaren Premium kullanıcıların erişimine açılacak. Ayrıca Premium aboneleri, içeriklerdeki bazı kesilen sahnelerin de tamamını izleme şansına sahip olacak.

Normal kullanıcılar ise orijinal içerikleri reklamlı olarak izlemek zorunda kalacak ve içeriklerin herkes için yayınlanmasını bekleyecek.

youtub

YouTube Premium'un özelliklerinden ve fiyatından bahsettiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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