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YouTuber Mastanamma 107 yaşında hayatını kaybetti

"Country Foods" (Köy Yemekleri) yaparak dünyanın en yaşlı YouTuber'ı olarak üne kavuşan 107 yaşındaki Hindistanlı kadın yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 16:25..
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Hindistan'da yerel ve sıra dışı yemekler yaparak üne kavuşan 107 yaşındaki kadının Youtube'da bir milyondan fazla üyesi vardı.

YEMEK PİŞİRİRKEN BİRÇOK VİDEOSU YAYINLANDI

2016'da torunu ve bir arkadaşı tarafından açılan Mastanamma'nın kanalında, ücra bir köyde bulunan evinde yemekler pişirirken çektiği videolar bulunuyordu.

YouTuber Mastanamma 107 yaşında hayatını kaybetti

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLANDI

Karpuzlu tavuk yemeği internette viral olan Mastanamma, videolarında sebzeleri elleriyle soyuyor ve Hindistan'a özgü eski bir bıçakla doğruyor. Ayrıca yemekler de yer sofrasında muz kabuklarında servis ediliyor.

Andhra Pradeş'te doğan Mastanamma'nın ölümü, pazartesi günü, kendi YouTube kanalında duyuruldu. Ölümünden sonra Twitter'da birçok takipçisi Mastanamma için başsağlığı mesajları yayınladı.

YouTuber Mastanamma 107 yaşında hayatını kaybetti

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