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YPG ve PKK nisan ayında ağır darbe aldı

Terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, hem eleman hem de lojistik kayıp yaşatarak örgüte ağır darbe vurdu. Sadece nisanda 180 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 02.05.2019 - 14:20..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor.

YPG ve PKK üyesi teröristler birer birer avlanırken, sadece nisan ayında bu sayı 180 oldu.

Terör şüphelisi 265 kişi gözaltına alındı, 40'ı tutuklandı.

YPG ve PKK nisan ayında ağır darbe aldı

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Güvenlik güçlerinin etkili operasyonları sonrasında terör örgütü PKK'ya katılım iyiden iyiye düştü. Teröristlerde moralsizlik ve huzursuzluk baş gösteriyor. Örgütten kaçışlar artarken, sözde lider kadrosu da bu duruma engel olamıyor.

YPG ve PKK nisan ayında ağır darbe aldı

ÖRGÜTE KATILIM BİTME NOKTASINA GELDİ

TSK'nın son dönemde yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü nokta operasyonlar, PKK'da çözülmeyi hızlandırdı. Böylelikle terör örgütüne katılımlar da bitme noktasına geldi.

YPG ve PKK nisan ayında ağır darbe aldı

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİN PEŞİNİ YURT DIŞINDA DA BIRAKMADI

Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat, Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılmaz hale getirildi.

YPG ve PKK nisan ayında ağır darbe aldı

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