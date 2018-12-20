YPG'den Türkiye itirafı: Korkuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazır olduğunu ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun kısa süre içerisinde başlayacağını söylemişti.

Erdoğan, bu sözlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, bu görüşmenin ardından, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, terör örgütü YPG'de büyük panik meydana getirdi.

Örgüt yöneticisi Fethi Mıhemed, Sputnik'e itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"BÖLGEMİZDE KORKU VAR"

YPG'li terörist, şunları söyledi: "ABD'nin, Suriye'den çıkma kararı alması, bölgemizde büyük bir korku yarattı.

ABD'NİN ÇEKİLMESİNİ İSTEMİYORUZ



ABD, Suriye'den çekileceğini bize daha önce söylemişti. Son birkaç gün içinde ABD yetkilileri Suriye'den çekilecekleri yönünde bize bir aktarım yapmadılar. Bizi bilgilendirmediler.

Biz çekilmemelerini istiyoruz. Çekilmesinler diye bugün on binlerce kişiyle Kobani güneyinde ğerepışk köyünde olan ABD üssüne yürüyüş yapacağız.

ABD ÇEKİLİRSE TÜRKİYE BİZE HEMEN OPERASYON YAPAR

Eğer ABD askerini çekerse, Türkiye bize hemen operasyon yapar. Bundan kaynaklı bir kaygı var. ABD'nin çekilme kararı bizi şok etti. Durum şimdi çok karışık. Eğer ABD askerlerini çekerse biz başka ülkelerle iş birliği yapmak için çalışmalar yapacağız."



