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YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

El Bab'a sızmaya çalışırken fark edilen YPG'li teröristler, ÖSO grubuyla çatışmaya girdi.

AA | 05.08.2019 - 08:30..
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YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Bab ilçesinin Abla köyünden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) cephe hattına sızmaya çalıştı.

GECE BOYU ÇATIŞMA

Terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında Azez'in güneyindeki Kelecebrin, Mare ilçesinin batısındaki Şeyh İsa ve Bab ilçesinin batısındaki Abla Hazvan ve Dikmetaş noktalarında gece boyunca, uzun namlulu silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

ÖSO 3 KAYIP VERDİ

Terör örgütünün sızma girişimini püskürten ÖSO mensuplarından 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü de yaralandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

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