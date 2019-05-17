taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

YPG'li teröristler İran'ı hedef almaya başladı

ABD'nin kuklası terör örgütü YPG, petrol yataklarının olduğu Deyrizor'da İran'ı hedef alacak.

AA | 17.05.2019 - 14:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin eğittiği YPG/PKK'lılar, Suriye'de Fırat'ın batısında konuşlu İran destekli terörist gruplara yönelik operasyon yapmaya hazırlanıyor.

DEAŞ İLE MÜCADELE BAHANESİ

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde işgal ettiği ve kendisine yönelik protestoların düzenlediği Şıheyl ilçesinde "DEAŞ ile mücadele" bahanesiyle sözde operasyon başlatmış, önceki gece ilçedeki 200 dönümlük bir araziyi ateşe vermişti.

YPG'li teröristler İran'ı hedef almaya başladı

DEYRİZOR'DA PETROL VAR

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklara göre, YPG/PKK bu yolla, Deyrizor'un doğusunda asayişi kontrol altına aldıktan sonra, kentin batısında konuşlu İran destekli yabancı terörist gruplara saldırmayı planlıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri YPG/PKK'lılara, İran destekli terörist unsurlara yönelik başlatılacak operasyon için Ayn İsa beldesi ile Ömer petrol sahasında üç ay boyunca, seyyar köprü ve geçit intikalini de kapsayan eğitim verdi.

YPG'li teröristler İran'ı hedef almaya başladı

ARAP AŞİRETLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR

Ayrıca, örgütün bölgedeki Arap aşiretlerini İran destekli gruplara yönelik operasyonda yanına çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Irak sınırında yer alan ve Fırat nehrinin ikiye böldüğü Deyrizor ilinin doğusunda ABD destekli YPG/PKK, batısında ise Beşar Esad rejimi ve müttefiği İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Deyrizor'da Arap halk, 25 Nisan'dan bu yana YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenliyor.

YPG'li teröristler İran'ı hedef almaya başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

212
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

170
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

117
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

37
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

200
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

312
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir