D-100 Karayolu'nda yarış, zincirleme kazaya neden oldu

1 Bade İşcil tatilde Bade İşçil, oğlu Azur ile Bodrum'da tatil yapıyor.

2 TEM’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda iki aracın neden olduğu kaza sonrası 8 kişi aralandı.

3 Denizli'de bir adam kestiği ağacın altında öldü Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki Mevlüt Bağ, kestiği ağacın altında ölü olarak bulundu.

4 Jardim: Falcao'yu haftaya oynatacağım Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız ekibinin hocasından beklenmedik bir açıklama geldi.

5 YPG'li teröristler siper kazmaya başladı Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonda kararlılık göstermesi, YPG'li teröristleri büyük bir paniğe soktu.

6 Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı.