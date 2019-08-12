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YPG'li teröristler siper kazmaya başladı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonda kararlılık göstermesi, YPG'li teröristleri büyük bir paniğe soktu.

DHA | 12.08.2019 - 09:41..
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YPG'li teröristler siper kazmaya başladı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için hazırlıklara başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna girerek terör örgütlerini bölgedek kazıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun kesinlikle yapılacağını ve ağustos ayı içerisinde harekatın başlayabileceğini dile getirdi.

Amerika'nın "engelleriz" gibi küstah çıkışlarına rağmen Türkiye'nin kararlılığı, YPG'li teröristleri de paniğe soktu.

YPG SİPERLERİ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında tünel ve siper kazma işlemleri başladı.

Bölgedeki teröristler yaklaşık 200 işçiyle aralıksız bir şekilde çalıştırılıyor.

YPG'li teröristler siper kazmaya başladı VİDEO

MEHMETÇİK'TEN KAÇIŞ YOK

Afrin'de de benzer tünel ve siperleri kazdıran YPG'li teröristler, Mehmetçik'i görünce silahları bırakarak kaçmıştı.

Kazılan hendekler, çatışmaya giren YPG'li teröristlerin mezarı olmuştu.

YPG'li teröristler siper kazmaya başladı

YPG'li teröristler siper kazmaya başladı

YPG'li teröristler siper kazmaya başladı

YPG'li teröristler siper kazmaya başladı

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