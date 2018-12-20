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YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanırken, ABD'nin bölgeden çekileceğini açıklaması, YPG'lileri hüsrana uğrattı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 11:11..
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YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

Fırat Kalkanı Harekatı'yla başlayan, Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden sınır ötesi operasyonlara ilerleyen günlerde bir yenisi daha eklenecek.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için verdiği mücadelede PKK'nın Suriye kolu YPG'ye de güçlenmesi ve sınırlarımız içine girmesi için imkan verilmiyor.

YPG'LİLER SATILMA ÜZÜNTÜSÜ

TSK, operasyona hazırlanırken bölgedeki ABD askerlerine güvenen YPG; Trump'ın dün açıkladığı "Çekilmeye başlıyoruz" açıklamasının ardından adeta apışıp kaldı.

Teröristlerin bu ağlaşması, daha önce Irak ordusunun operasyonunda, Kuzey Irak'ta Barzani'yi satan ABD'ye karşı Barzani destekçilerinin isyanlarını ve "Gavat Amerika" sözlerini akıllara getirdi.

YPG'liler ABD'ye isyan ediyor VİDEO

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