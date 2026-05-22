YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını görüşecek

CHP'de mutlak butlan davası aylardır gündemdeydi.

Tüm CHP'nin ana gündemini oluşturan bu davda, dün itibarıyla da karar çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün uzun süre genel merkezde toplantı yaptı.

"YSK'YA BAŞVURACAĞIZ"

Dün toplantı sonrası Özel, parti binasında kameralar karşısına geçerek, mutlak butlan kararı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracaklarını açıkladı.

"EN ACİL EN HIZLI ŞEKİLDE ELE ALINSIN"

“Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz.”

YSK TOPLANIYOR

CHP, mutlak butlan kararı sonrası başvurusunu yaptı.

CHP'nin itirazı sonrası YSK'nin gerçekleştireceği toplantı bugün saat 11.00'de başlayacak.

