CHP'li vekil Mahir Polat: "Partililerimiz Kılıçdaroğlu'na güvensin"

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı.

CHP mutlak butlan davasında karar çıktı.

İstinaf mahkemesi, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mutlak butlan kararı vererek; kurultayı baştan itibaren hükümsüz saydı.

Bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, CHP'nin yönetiminin Kurultay öncesindeki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine geçmesine hükmedildi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda CHP'ye arınma çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu çağrıyı sosyal medya mevcut 22 CHP'li milletvekili de kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan kararıyla ilgili yeni açıklama

"PARTİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Videoyu paylaşan milletvekillerinden biri olan Mahir Polat, mutlak butlan kararı sonrası açıklama yaptı. Polat, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'deki insanların bilmesi gereken bir şey var. CHP, daha fazla siyaset üreten bir parti haline gelecektir. Partimiz için hayırlı olsun. Hep beraber bu süreçten güçlenerek çıkacağız.

"KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİN"

Sayın Kılıçdaroğlu'na partilerimizin, örgütümüzün güvenmesini ve bu durumdan çıkmasını bilecek siyasi lider olduğunu bilinmesine gerektiğine inanıyorum."

ARTIK YETKİ KILIÇDAROĞLU'NDA

Polat, bir gazetecinin, "Genel Merkez'de MYK toplandı, resmi hesaptan tepki açıklaması geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:,

"Karar yayınlandıktan sonra resmi hesap da, yetkili kurul da sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. Kurultay'da seçilmiş arkadaşlarımız."