YKS sınav ücretine zam geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretine zam geldi.

20 LİRA ZAM

Geçtiğimiz yıl girilen YKS için öğrenciler her oturum için 50 lira ödedi.

4 Mart 2020'de ödenecek tutar ise 70 lira olarak belirlendi.

Önceki yıllarda en fazla 10 liralık bir artış yapılan YKS sınav ücretinin, bu yıl 70 liraya yükselmesi tepki çekti.

Öte yandan, sınava girecek öğrenciler için başvuruların nasıl yapılacağına dair de bilgiler paylaşıldı.

TOPLAM ÜCRET 210 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Buna göre; 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylardan sadece TYT'ye girecekler 70,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracak.

YKS'NİN ÖDENECEĞİ YER

ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, "Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. kimlik numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir." denildi.