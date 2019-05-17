YSK'nın gerekçeli kararı tamamlanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidilmesi yönünde karar alan Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli kararını henüz açıklamadı.
YSK Başkanı Sadi Güven dahil iptali kararına karşı çıkan 4 üye gerekçeli kararını hazırladı.
YİNE ARA VERDİLER
İstanbul seçimlerinin iptalini isteyen 7 üye ise gerekçeli kararını henüz yazamadı.
Çalışmalarını sürdüren YSK üyeleri, bugün düzenlenecek toplantılar nedeniyle yeniden gerekçeli karar yazmaya ara verdi.
PAZARTESİYE KALDI
Edinilen bilgiye göre pazartesi günü YSK'nın gerekçeli kararı açıklanacak.