YSK'nın gerekçeli kararı tamamlanamadı

Patlayıcı ile define araması yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.

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Green Card aldıktan sonra ABD’de nereye yerleşebilirim

Green Card'ım çıktı, "Amerika'da nerede yaşayabilirim" diyenler, en güvenli eyaletleri araştıranlar, hazırlıklara başlayanlar ya da şimdilik sadece hayal kuranlar, şöyle buyurun.