taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

YSK'nın gerekçeli kararı tamamlanamadı

İstanbul seçimlerinin iptalini isteyen 7 YSK üyesi, gerekçeli kararı tamamlayarak pazartesi günü açıklayacak.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 15:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
YSK'nın gerekçeli kararı tamamlanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidilmesi yönünde karar alan Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli kararını henüz açıklamadı.

YSK Başkanı Sadi Güven dahil iptali kararına karşı çıkan 4 üye gerekçeli kararını hazırladı.

YİNE ARA VERDİLER

İstanbul seçimlerinin iptalini isteyen 7 üye ise gerekçeli kararını henüz yazamadı.

Çalışmalarını sürdüren YSK üyeleri, bugün düzenlenecek toplantılar nedeniyle yeniden gerekçeli karar yazmaya ara verdi.

PAZARTESİYE KALDI

Edinilen bilgiye göre pazartesi günü YSK'nın gerekçeli kararı açıklanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

219
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

297
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

176
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

124
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

41
Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

29
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

336
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir