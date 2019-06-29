Bülent Arınç, Cemil Çiçek gibi isimlerin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısında maaşlarını 18 bin liraya yükseltti.

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar listesiyle karşınızdayız. Son derece rahatlatıcı ve huzurlu bu evleri görseniz, emin olun içinden çıkmak istemezdiniz.

Oppo, telefonunuz çekmediğinde ve herhangi bir internet bağlantınız olmadığında, arama yapıp mesaj atabileceğiniz yeni MeshTalk teknolojisini tanıttı.

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Küçük Prens’in hikâyesi ve yazarı hakkında her şey

Antoine de Saint-Exupery’in, çocukluğundan, yaşamından izlerle en çok unutmamak için yazdığı Küçük Prens’i sevmeyen var mı? Antoine’nin doğum günü anısına hadi bugün Küçük Prens konuşalım…