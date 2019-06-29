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Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

Bülent Arınç, Cemil Çiçek gibi isimlerin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısında maaşlarını 18 bin liraya yükseltti.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 10:19..
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Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu(YİK), ilk toplantısını gerçekleştirdi.

SİYASETİN ESKİ İSİMLERİ VAR

Kurulda, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmail Kahraman gibi AK Parti hükümetlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmış isimler yer alıyor.

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

İLK TOPLANTIDA ZAM KARARI ALDILAR

İlk toplantısını geçtiğimiz gün yapan kurul, kendilerine zam yapmak kararı aldı. Buna göre aylık 13 bin lira maaş alacak olan kurul üyeleri yaklaşık yüzde 40 zam yaparak maaşlarını 18 bin liraya yükseltti.

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