'Yumurta Çocuk': Yaptığım insanları birleştirdi

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i, yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly, ilk kez bir televizyon kanalına röportaj verdi.

RÖPORTAJ VERDİ

Yaptığı protestonun ardından 'Yumurta Çocuk' olarak anılmaya başlayan Connolly, açıklamalarda bulundu.

Katıldığı programda; yumurta fırlatması üzerine senatörün kendisine tokat atmasını hak edip etmediğine ilişkin soruya Connolly, "Yaptığım şeyin doğru olmadığını anladım ve bazı kişilerin neden o şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum." yanıtını verdi.

ANNEM YAPMA ŞEKLİMİ BEĞENMEDİ

Annesinin de yumurtalı protesto yöntemini onaylamadığını söyleyen Connolly, "Annem, inandığım şeyi savunmamdan memnun oldu ancak kesinlikle bunu yapma şeklim konusunda aynı fikirde değil." diye konuştu.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto İZLE



YAPTIĞIM İNSANLARI BİRLEŞTİRDİ

Protestosunun ardından kendisine "Yumurta Çocuk" lakabı takılan Connolly, "Yumurta atmak doğru bir şey değil ancak bu yumurta, insanları birleştirdi ve bağış toplandı, (Christchurch) terör saldırısı kurbanları için on binlerce dolar toplandı." dedi.

"GoFundMe" isimli yardım toplama sitesi üzerinden, kendisi için "hukuki masraflarının karşılanması" ve "daha fazla yumurta" amacıyla başlatılan bağış kampanyasından da bahseden Connolly, toplanan on binlerce doların, Christchurch'teki terör saldırısı mağdurlarına bağışlanacağını ifade etti. Kendini "politikten ziyade insanlık yanlısı" olarak nitelendiren Connolly, eylemine karar vermeden önce senatörün konuşmasını bir saat boyunca dinlediğini anlattı.

OLAYIN BÜYÜYECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM

Connolly, "Tepki vermesini beklemiyordum. Oradan çekip gideceğimi düşünmüştüm. Olayın böyle büyüyeceğini düşünmedim." dedi.

Kendisine gösterilen aşırı ilgiden mahcup olduğunu ve tepkilerin, protestonun maksadının önüne geçtiğini söyleyen Connolly, terör saldırısının kurbanlarına ve mağdurlarına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.