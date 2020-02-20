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Yunan askerleri, Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü

Ediene'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isterken Meriç Nehri üzerinde Yunan askerlerine yakalanan Mısırlı Mahmut Muhammed, demir çubukla dövüldüğünü söyledi.

DHA | 20.02.2020 - 15:14..
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Edirne'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Mısırlı Mahmut Muhammed, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan askerleri tarafından yakalandı.

Daha sonra Türkiye'ye dönen Muhammed, bir yerleşim yerine giderek, yardım istedi.

Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -3

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri tarafından alınan Muhammed, hastaneye götürülürek tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından İl Göç İdaresi'ne getirilen Muhammed'in, yüzü ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -4

"DEMİR ÇUBUKLA DÖVÜP HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Meriç Nehri üzerindeki adacıkta uyuyakaldığını söyleyen Muhammed, "Yunan askerleri gelip beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler. Tüm vücudumda yüzümdeki gibi yaralar var. Pasaportumu, telefonumu, paramı, kıyafetlerimi her şeyimi aldılar. Daha sonra nehri geçip Türkiye'ye döndüm. Gittiğim yerleşim yerinde insanlar bana kıyafet verdiler. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedavi için hastaneye götürdü." ifadelerini kullandı.

Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -5



Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -6

Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -7


Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -8

Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -9

Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü -10

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