Yunan basını yazdı: Avrupa rotasını Türkiye'ye çevirdi

Türkiye'nin son dönemde artan jeopolitik etkisi Yunanistan'da analiz edildi.

Yunanistan merkezli Europost gazetesi, "Türkiye nasıl güç merkezi haline geliyor? Avrupa umutsuzca Ankara'ya yönelirken Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı acımasız gerçek" başlıklı haberinde bölgesel dengelerdeki değişime odaklandı.

KÜRESEL DENGE DEĞİŞİYOR

Haberde uluslararası sistemin yeniden şekillendiği ve eski dengelerin hızla sarsıldığı bir dönemden geçildiği vurgulandı.

Bu süreçte Türkiye'nin özellikle Avrupa güvenliği açısından esnek ve stratejik bir aktör olarak öne çıktığı ifade edildi.

AVRUPA İÇİN YENİ ROTA: ANKARA

Analizde ABD'de Donald Trump döneminde Avrupa'ya yönelik politikaların oluşturduğu belirsizlik nedeniyle kıtada 'etki boşluğu' oluştuğuna dikkat çekildi.

Bu durumun Avrupa ülkelerini yeni ortak arayışına ittiği belirtilirken Ankara'nın bu noktada kilit bir seçenek haline geldiği kaydedildi.

Europost, Avrupa'nın giderek daha fazla Türkiye ile iş birliğine yöneldiğini yazdı.

TÜRKİYE'NİN KÖPRÜ ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve aktif diplomasisinin altı çizilen haberde Ankara'nın farklı cephelerde gelişmeleri etkileyebildiği belirtildi.

Ayrıca Türkiye'nin çatışan taraflar arasında 'köprü' rolü üstlenebilmesinin önemli avantaj sağladığı ifade edildi.

ERDOĞAN'IN ARABULUCULUK HAMLELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerine de değinilen analizde Türkiye'nin hem Batı ile hem de Rusya ve İran gibi aktörlerle iletişim kanallarını açık tutabildiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de Türkiye'yi dengeleyici bir unsur olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.

SAVUNMA SANAYİİNDE YÜKSELİŞ

Haberde özellikle insansız hava araçları alanındaki ilerlemenin Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiği belirtildi.

Bayraktar TB2 gibi sistemlerin etkinliği ve maliyet avantajı sayesinde birçok ülke için cazip hale geldiği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin gündemindeki 'İHA duvarı' önerisinin de Türkiye'nin teknolojik önemini artırdığına dikkat çekildi.

AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle savunma alanındaki iş birliklerini artırdığı, İngiltere ile yapılan Eurofighter anlaşmasının da bu sürecin bir parçası olduğu aktarıldı.

Enerji ve güvenlik başlıklarında Ankara'nın rolünün Avrupa için giderek daha kritik hale geldiği vurgulandı.

Tüm bu gelişmelerin Yunanistan açısından yeni zorluklar doğurduğu ifade edildi.

Türkiye'nin artan askeri ve diplomatik gücünün Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu sınırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

YENİ GÜVENLİK MİMARİSİNDE TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Europost'a göre Avrupa, ABD'nin bölgeden kısmen uzaklaşma ihtimaline karşı savunmada daha bağımsız bir yapı arayışına girerken Türkiye, bu yeni güvenlik mimarisinde önemli rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin Ankara ile ilişkilerini güçlendirmesinin dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.

